S&P прогнозирует рост ВВП России в 2018–2021 годах

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует "относительно скромный" рост ВВП России в 2018–2021 годах — на уровне 1,7–1,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт агентства.

— Мы прогнозируем... рост ВВП России в 2018–2021 годах на уровне 1,7–1,8%, в то время как правительство страны прогнозирует, что рост ВВП может достичь 3% в 2021 году за счёт программы капиталовложений, — говорится в документах.

Агентство также ожидает, что правительство РФ будет уделять приоритетное внимание "поддержанию макроэкономической стабильности и придерживаться консервативной фискальной политики".