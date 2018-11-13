Эксперты: Цена нефти к 2040 году может достигнуть $112

К 2040 году спрос на нефть будет превышать предложение, поэтому возможен рост цены до $112 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование World Energy Outlook 2018.

Отмечается, что спрос на нефть к 2040 году может достичь 106,3 млн баррелей в сутки, а добыча составит только 103,4 млн баррелей в сутки. Как считают эксперты, глобальный спрос на нефть до 2025 года будет ежегодно расти в среднем на один миллион баррелей в сутки, но потом темпы роста замедлятся.

Такой прогноз вероятен в случае реализации ключевыми экономиками мира самых амбициозных долгосрочных стратегий развития — например, борьбы с загрязнением воздуха и новых топливных стандартов.

По другому же сценарию, который предполагает развитие мировой экономики в условиях текущего политического курса, цена нефти и вовсе может достичь $137 за баррель, а спрос и предложение — 120,5 млн и 117,2 млн баррелей в сутки соответственно.