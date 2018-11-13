СМИ: Иранские хакеры взломали систему австралийского оборонного завода

Австралийский центр кибербезопасности обвинил иранских хакеров во взломе системы и краже данных судостроительной компании Austal. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно информации агентства, в середине октября представитель Austal заявил, что "неизвестный преступник" получил доступ к базе данных и завладел информацией о сотрудниках предприятия — номерами телефонов, электронными адресами.

Кроме того, были украдены чертежи и проекты судов, которые разрабатывались на предприятии. Позже часть похищенных данных была выставлена на продажу в даркнете.

Специалисты Австралийского центра кибербезопасности выяснили, что "скорее всего" за хакерской атакой стоит одна из преступных группировок Ирана. Связана ли она с правительством, не установлено.

В дело вмешался пресс-секретарь иранского посольства в Австралии и заявил, что его правительство не причастно к атаке, добавив, что Тегеран "глубоко уважает Австралию".

Это не первая громкая кибератака, в которой обвиняют представителей Ирана. Ранее им приписывали взломы серверов ООН и американского правительства.