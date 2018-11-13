Скончался народный артист СССР, композитор Игорь Лученок

В Минске на 81-м году жизни скончался народный артист СССР и Белоруссии, композитор Игорь Лученок. Об этом сообщил художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко на своей странице в "Фейсбуке".

— Ушёл в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Белоруссии Игорь Михайлович Лученок... Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах, — написал Анатолий Ярмоленко.

Ранее Лученок был госпитализирован в Городскую клиническую больницу Минска с инсультом.

Произведения, написанные Игорем Лученком, вошли в репертуар таких известных исполнителей, как ВИА "Песняры", "Сябры", "Верасы", Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Эдуард Хиль.