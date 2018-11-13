Диван, кино, друзья. Россияне рассказали, чем спасаются от осенней хандры

Почти половина опрошенных — 42% — утверждает, что осенью у окружающих ухудшается настроение, однако остальные 55% считают, что это не так.

Около трети россиян признались, что чувствуют повышенную утомляемость и упадок сил осенью, а каждый шестой — повышенную раздражительность. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Так, 34% респондентов признались, что на себе ощущают осенний упадок сил. Ещё 19%, или каждый пятый, отмечают резкие перепады настроения. Не могут побороть сонливость ещё 18% опрошенных, а 16% замечают за собой излишнюю раздражительность, 15% — апатию, 11% — нарушение питания.

Лучшим способом борьбы с осенней хандрой для жителей страны в этом году стало общение с родными — так сказали 36% респондентов, на втором месте — хобби, его выбирают 24%.

Многим поднять настрой помогает просмотр фильмов — 23%. Затем идёт литература — 19%. На последнем месте расположился любимый диван. Лежанием на нём спасается около 15% грустящих россиян.