Трюдо подтвердил существование аудиозаписей по делу об убийстве Хашогджи

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил существование аудиозаписей по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Он заявил, что Канада "полностью ознакомлена с тем, что передала Турция".

Трюдо добавил, что во время визита в Париж провёл короткий разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил его за реагирование на ситуацию с журналистом.

Напомним, живший в США Джамаль Хашогджи исчез 2 октября, после того как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого турецкая полиция заявила, что его убили. Власти Саудовской Аравии сначала объявили, что Хашогджи погиб в результате драки, однако позже признали, что произошло преднамеренное убийство.

СМИ неоднократно сообщали, что моменты допроса и убийства журналиста могли записаться на его Apple Watch и передаться на смартфон, который он оставил у своей невесты перед походом в консульство. Ранее агентства опубликовали данные о том, что доступ к аудиофайлу уже получила глава ЦРУ Джина Хаспел, однако сама она эту информацию не прокомментировала.