В ногу со временем! Дания признала собачьи упряжки официальным видом транспорта

Министерство транспорта Дании с 1 января 2019 года официально признаёт "новый" вид транспорта — собачьи упряжки. Об этом сообщает датский портал The Local.

Нововведение означает, что с января будущего года можно будет совершенно спокойно прокатиться на упряжке "шариков" не только в специальном месте, но и по дорогам общего пользования, тротуарам и рядом с ними.

При этом отмечается, что речь идёт не только о традиционных санях, но и о специальных летних тележках, которые оборудованы колёсами. Хотя, конечно, ожидается, что данный тип транспорта будет использоваться для прогулок или активного отдыха.

Дания известна своими давними традициями в этом виде спорта. Здесь к езде на собачьих упряжках относятся как к искусству. В стране действует целый клуб — Dansk Polarhunde Klub, — члены которого тренируют собак и вместе устраивают выезды.