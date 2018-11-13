Александр Якушев официально включён в Зал хоккейной славы

Церемония чествования легендарных хоккеистов проходит в Торонто. В ходе неё в Зал хоккейной славы официально включён двукратный олимпийский чемпион, советский хоккеист и тренер Александр Якушев.

О его включении в число самых значимых фигур в истории хоккея стало известно в июне 2018 года.

Помимо 71-летнего Якушева в Зал славы включены канадский вратарь Мартин Бродёр, канадский нападающий Мартен Сан-Луи и канадская хоккеистка Джейна Хеффорд. Также почётного титула — впервые в истории НХЛ — был удостоен темнокожий хоккеист Вилли О'Ри и действующий комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.