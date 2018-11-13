СМИ: Абэ рассчитывает встретиться с Путиным 14 ноября

Премьер-министр Японии с 14 по 18 ноября посетит Сингапур и Папуа — Новую Гвинею.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 ноября в Сингапуре, сообщает агентство Kyodo.

Также о проведении в Сингапуре японско-российских переговоров на высшем уровне заявил генсек Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Однако он не уточнил дату проведения.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ в ходе визита в Сингапур, который намечен на 13–15 ноября, проведёт несколько встреч с лидерами других стран. Среди них будут президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.