Из-за пожаров Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия

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Из-за пожаров Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия

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Фото © Flickr/Tony Salas

Президент США Дональд Трамп ввёл на территории штата Калифорния режим крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в своём Twitter.

— Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния. Хотел быстро реагировать, чтобы облегчить некоторые из невероятных страданий, — говорится в сообщении.

Американский лидер также выразил слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим от стихии в Калифорнии.

По последним данным, число погибших в пожарах увеличилось до 42.

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