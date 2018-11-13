Из-за пожаров Трамп объявил в Калифорнии режим крупного стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп ввёл на территории штата Калифорния режим крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в своём Twitter.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

— Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния. Хотел быстро реагировать, чтобы облегчить некоторые из невероятных страданий, — говорится в сообщении.

Американский лидер также выразил слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим от стихии в Калифорнии.

По последним данным, число погибших в пожарах увеличилось до 42.