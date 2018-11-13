СМИ: "Уральским авиалиниям" выдали разрешение на рейсы из Жуковского в Европу

"Уральские авиалинии" получили допуск на регулярные рейсы в столицы, а также в курортные и туристические города Европы и Азии из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Росавиацию.

Теперь "Уральские авиалинии" — третьи по объёму авиаперевозок в России (после "Аэрофлота" и S7) — смогут выполнять ежедневные рейсы в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул, дважды в неделю — в Милан и Катанию, трижды — в Париж и до 10 рейсов — в казахстанский Шымкент.

Когда авиакомпания запустит рейсы в указанные города, неизвестно, в данный момент на сайте компании предлагаются только рейсы в Прагу. Также открыты продажи билетов в Рим, куда "Уральские авиалинии" будут совершать рейсы с конца декабря.

Флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 самолётов Airbus. В данный момент авиакомпания летает из Жуковского в Тбилиси, Тель-Авив, Калининград и Симферополь, а также в города Таджикистана и Киргизии.