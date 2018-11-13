Мужичок уже не тот. Шведская журналистка заявила, что россияне "ослабли"

По мнению Элин Йонсон, русского мужчину искалечила тяжёлая история страны и в итоге вся семейная нагрузка легла на женщину.

Российские мужчины позволяют себе слишком много из того, что было бы непростительно женщинам в России. Такое мнение выразила шведская журналистка Элин Йонсон в своей статье для SVT.

— Я сбилась со счёта, сколько знакомых семей в России и на постсоветском пространстве потеряли своё состояние или квартиру. И во многих из них, пока женщина закатывает рукава и берётся за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьёт, — говорится в статье.

Похожая ситуация, по мнению автора, сложилась и в вопросе воспитания детей. Она считает, что мужчины сильно отстранены от этого процесса, потому что в рабочее время заняты работой, а после предпочитают отдыхать.

В то же время женщинам приходится не только работать и воспитывать отпрысков, но и регулярно бороться за своё рабочее место с конкурентами, поскольку российские работодатели скептически относятся к женщинам.

— Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что её начальник-мужчина думает, что она уйдёт не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребёнком, так как знает, что её муж этого делать не будет, —утверждает шведка.

Если же супруги решают развестись, говорит Йонсон, то чаще всего ребёнок в России остаётся с матерью. Отец в лучшем случае будет выплачивать алименты, при этом он может даже уехать жить в другой город или страну без мысли о том, что его чаду может понадобиться внимание отца.

— В России я знаю много мужчин, которые почти никогда не виделись со своими детьми — даже несмотря на то, что у них есть для этого все возможности, — говорится в статье.

Элин Йонсон уверена, что такая ситуация вокруг российской семьи сложилась не вчера и не год назад. Это итог многовековых страданий, которые испытывали наши соотечественники.

— Большинство указывает на тяжёлую историю России, из-за которой русский мужчина ослаб и из-за которой его никогда не было рядом. Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили, — пишет Йонсон.

В итоге автор заключает, что в нынешней России подросло целое поколение мальчиков, у которых перед глазами не было образца мужчины. А значит, и самим им будет сложно стать примерными отцами.

Ранее финская журналистка Черстин Крунвалль тоже вставала на защиту россиянок с заявлениями о том, что передача "Модный приговор" унижает честь женщин.