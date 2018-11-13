Молодёжная сборная России по хоккею разгромила команду OHL в рамках суперсерии

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Молодёжная сборная России по хоккею разгромила команду OHL в рамках суперсерии

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Молодёжная сборная России по хоккею разгромила команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче суперсерии. Счёт матча — 4:0, в составе россиян шайбы забросили Александр Романов, Павел Шэн, Александр Яремчук и Кирилл Слепец.

Таким образом, после этого матча счёт в серии сравнялся — 2:2. Ранее молодёжная сборная России уступила сборной Западной хоккейной лиги (WHL), а затем обыграла её. Также российские хоккеисты проиграли один матч с OHL. 14 ноября молодёжка сыграет с командой юниорской лиги Квебека.

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