Цена "европейского пути". Пушков ответил на заявление Порошенко о бедной Украине

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Цена "европейского пути". Пушков ответил на заявление Порошенко о бедной Украине

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Фото: © РИА Новости/Андрей Лубенский, STF

Назвав Украину одной из беднейших стран Европы, Пётр Порошенко решился признать подлинное состояние в государстве. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

— Кстати, в предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена Майдана, госпереворота, "европейского пути", утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена, — написал в "Твиттере" Пушков.

Напомним, ранее президент Украины сделал неожиданное признание — на сегодняшний день Незалежная является "одной из беднейших стран Европы". По его словам, для улучшения ситуации правительство вынуждено выбирать между решениями плохими и очень плохими.

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