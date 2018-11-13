Цена "европейского пути". Пушков ответил на заявление Порошенко о бедной Украине

Назвав Украину одной из беднейших стран Европы, Пётр Порошенко решился признать подлинное состояние в государстве. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

— Кстати, в предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена Майдана, госпереворота, "европейского пути", утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена, — написал в "Твиттере" Пушков.

Напомним, ранее президент Украины сделал неожиданное признание — на сегодняшний день Незалежная является "одной из беднейших стран Европы". По его словам, для улучшения ситуации правительство вынуждено выбирать между решениями плохими и очень плохими.