Канье Уэст нанял частных пожарных, чтобы спасти свой дом от надвигающегося огня

Музыкант Канье Уэст вместе с супругой, звездой телешоу и моделью Ким Кардашьян, нанял команду частных пожарных, чтобы те спасли от огня их виллу. Жильё стоимостью 60 миллионов долларов расположено на краю населённого пункта Хидден-Хиллс, и если оно загорится, то огонь может перекинуться на соседние здания, сообщает TMZ.

Пожарные вырыли вокруг дома несколько каналов и неустанно тушили пожар из брандспойтов, так что огонь отступил. Журналисты портала, поговорившие с соседями знаменитой четы, услышали множество слов благодарности в адрес Канье и Ким за нанятую службу пожарных и в итоге спасённые от огня дома.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Дональд Трамп ввёл в штате режим ЧС из-за лесных пожаров, а в районе пяти часов вечера 12 ноября (около четырёх часов утра 13 ноября по мск) американский лидер поднял режим ЧС до уровня крупного стихийного бедствия. Количество людей, погибших в огне, выросло до 42.

По словам главы Управления лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии Скотта Джэдберта, этот лесной пожар является самым разрушительным за всю историю штата. Свои дома потеряли тысячи людей и голливудские звёзды, среди которых Джерард Батлер, Майли Сайрус, музыкант Нил Янг, Шер, Гильермо Дель Торро, а также актёрская династия Мартина и Чарли Шинов.