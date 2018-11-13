Приходько: Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии

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Приходько: Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии

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Фото: © Flickr/David Stanley

Москва поддерживает контакт со всеми основными военно-политическими силами страны.

Россия не занимает чью-либо сторону в конфликте в Ливии и руководствуется интересом сохранения территориальной целостности государства. Об этом заявил первый замглавы Аппарата Правительства РФ Сергей Приходько.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 12–13 ноября примет участие в Международной конференции по Ливии в Палермо. Как подчеркнул Приходько, Москва не занимает ничью сторону во внутриливийском конфликте. По его словам, Россия руководствуется интересами сохранения суверенитета и целостности страны, а также поддерживает контакт со всеми основными ливийскими военно-политическими силами.

Также Приходько заявил, что Москва намерена восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Ливией, но решение будет принято после создания необходимых условий.

Напомним, после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался кризис. Сейчас в стране двоевластие, она поделена на две части.

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