По мнению главы ведомства, в данном вопросе нет места двойным стандартам, а это значит, что экономические отношения между ЕС и РФ должны быть перестроены в целом.

Глава Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз восстановить экономические связи с Российской Федерацией. Его слова опубликованы на официальном портале правительства.

По его словам, раньше Брюссель поддерживал идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока и, по его мнению, "было бы неплохо вернуться к этому подходу".

При этом сейчас торговые и экономические отношения между РФ и ЕС "развиваются в крайне плохом направлении", подчеркнул Сийярто. По его словам, надо признать, что сотрудничество между Европой и Россией существует, но основывается на двойных стандартах.

— Мы считаем, что здесь нет места двойным стандартам, а это значит, что экономические отношения между Евросоюзом и РФ должны быть перестроены в целом, так как именно это послужило бы интересам всех стран ЕС в нынешней глобальной экономической ситуации, — отметил Сийярто.

При этом основой восстановления сотрудничества должны стать нормы международного права и взаимоуважение, резюмировал глава бельгийского внешнеполитического ведомства.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году после государственного переворота на Украине и возвращения Крыма, вошедшего в состав РФ после референдума. Вашингтон и Брюссель обвинили Москву во вмешательстве во внутреннюю украинскую политику и ввели санкции. Российская сторона приняла ответные ограничительные меры, но в Кремле неоднократно подчёркивали, что считают диалог на таком языке контрпродуктивным. В последнее время в ЕС всё чаще высказываются за отмену санкций в отношении РФ.