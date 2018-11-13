Ангар с дорожно-строительной техникой сгорел в Кургане

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Ангар с дорожно-строительной техникой сгорел в Кургане

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Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, ему был присвоен повышенный уровень сложности.

В Кургане сгорел ангар с дорожно-строительной техникой. О крупном пожаре сообщает областное ГУ МЧС. Его площадь составила 600 квадратных метров.

— Подразделения работали по повышенному рангу "вызов № 2". По предварительным данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пожар локализован в 09:15 (7:15 мск). Ликвидация открытого горения — в 09:42 (7:42 мск), — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в ангаре было около 20 единиц дорожно-строительной техники.

В тушении принимали участие 38 человек.

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