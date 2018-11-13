Зато солнечно. Синоптики сообщили москвичам о морозной погоде на сегодня

Днём 13 ноября в столице ожидается от одного до двух градусов мороза. А в Московской области температура воздуха и вовсе опустится до минус пяти градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Согласно сведениям "Фобоса", погоду над столицей и регионом формирует арктический антициклон. Он гарантирует москвичам не только сухую и солнечную погоду, но и температуру ниже климатической нормы.

Днём будет без осадков. По данным синоптиков, скорость ветра не превысит девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.