Бывший украинский разведчик рассказал о подготовке Киевом терактов в Крыму

По словам подполковника в отставке, возглавляли операцию сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Незалежной.

Телеканал " Россия 24 " показал видео допроса бывшего украинского разведчика Георгия Абдиллаева, который рассказывает об организаторах терактов в Крыму летом 2016 года, предотвращённых ФСБ России.

По данным телеканала, Абдиллаев — "подполковник в отставке из управления спецрезерва Главного управления разведки Украины". Он был задержан под Брянском за сопротивление сотрудникам полиции. Как отмечается, 13 ноября экс-разведчика отправят на родину, поскольку ни в каких терактах, как установила ФСБ, он не участвовал.

При этом Абдиллаеву было известно о подготовке летом 2016 года серии терактов в Крыму. По его словам, возглавляли операцию сотрудники спецрезерва Главного управления разведки Незалежной: глава отдела спецразведки Александр Громов, руководитель спецрезерва Максим Шаповал. Исполнительным, как утверждает Абдиллаев, был рядовой Кирилл Буданов.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ предотвратила в Крыму серию терактов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины. Задержаны были граждане Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. Первый заключил соглашение со следствием и дал показания о подготовке украинской разведкой нескольких взрывов на полуострове. Его приговорили к 6,5 года колонии.