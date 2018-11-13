Трамп намерен отправить в отставку министра внутренней безопасности

По мнению самой главы ведомства, президент США просто не понимает нюансов иммиграционной политики.

Американский лидер Дональд Трамп собирается уже на этой неделе отправить в отставку главу Министерства внутренней безопасности Кирстьен Нильсен из-за недовольства результатами её работы. Об этом заявляет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп постоянно подвергает критике работу Нильсен. Сама министр заявила своему окружению, что недовольна сложившейся ситуацией. Её помощники рассказали Washington Post, что Трамп, видимо, не понимает нюансов иммиграционной политики и критикует министра, когда та пытается пояснить проблемы некоторых его предложений в этой сфере.

Газета отмечает, что Трампа разозлил отказ Нильсен среди всего прочего полностью закрыть американо-мексиканскую границу, так как это на деле неосуществимо.