Против главы Федерации футбола Украины возбуждено три уголовных дела

Деятельность Павелко рассматривают по статьям "Декларирование недостоверной информации", "Незаконное обогащение", "Злоупотребление властью и служебным положением".

В отношении президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко открыты уголовные дела по трём статьям, информирует isport.ua со ссылкой на адвоката Олега Скупинского.

По данным издания, деятельность Павелко в Национальном антикоррупционном бюро Украины рассматривают по статьям "Декларирование недостоверной информации", "Незаконное обогащение", "Злоупотребление властью и служебным положением".

— Кроме того, в Нацполиции Украины и Генпрокуратуре также открыты уголовные производства на функционера, — отмечается в статье.

Павелко возглавил Федерацию футбола Украины в 2015 году, а в 2017-м его переизбрали на новый срок.