Хрящи, конина, антибиотики. Роскачество узнало, из чего делают молочные сосиски

В одном из образцов нашли сульфитредуцирующие клостридии — микроорганизмы, распространённые в почве, воде, фекалиях.

Роскачество проверило молочные сосиски 40 отечественных брендов на наличие в них вместо свинины и говядины других компонентов: кукурузы, сои, антибиотиков, а также мяса овцы, лошади и даже собаки и кошки. Также специалисты проверили образцы по 70 показателям безопасности.

Оказалось, что в большинстве случаев сосиски действительно делают из свинины или говядины. Однако в образце марки "Дюк" эксперты нашли ДНК лошади. В сосиски "Атяшево" и "Егорьевская фабрика колбасно-гастрономическая имени К.Ю. Афанасьева" положили курятину, но забыли написать об этом на этикетке. Хорошая новость — мяса других животных, в том числе домашних, больше ни в одной из упаковок обнаружено не было. Однако в сосисках "Дюк", "Царицыно" и "Мясная губернская компания" была соя.

Шкурки или фрагменты костей и хрящей обнаружили в товарах марок "Атяшево", "Мясная губернская компания", "Папа может", "Стародворские колбасы. Вязанка", "Царицыно" и "Черкизово", "Ромкор", "Сочинский мясокомбинат", "Тавр" и "Черкашин и партнёрЪ", "Дюк".

Также почти в половине образцов нашли следы антибиотиков. Впрочем, как заверили специалисты, они не представляют угрозы для здоровья потребителей. В четырёх случаях эксперты зафиксировали превышение допустимых норм. В восьми образцах нашли каррагинан, влагоудерживающую добавку, которая не допускается государственным стандартом. А в сосисках "Балахоновский мясокомбинат" были сульфитредуцирующие клостридии — микроорганизмы, распространённые в почве, воде, фекалиях.

Трёх производителей молочных сосисок уличили в недовесе. Не доложили мяса в продукт марки "Ближние Горки" (8%), "Мясокомбинат Псковский" (6%) и "Тавр" (6%).

По результатам исследования специалисты оценили выше всех сосиски марок "Дымов", "Папа может", "Микоян", "Мясной дом Бородина 1997", "Пит-Продукт", "Фамильные колбасы", "Клинский", "Великолукский мясокомбинат" и "Останкино". Специалистами не рекомендованы: "Владимирский стандарт", "Рублёвский" и "Мясницкий ряд".