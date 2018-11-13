Поклонская посоветовала Украине оставить амбиции насчёт Крыма

По мнению парламентария, где-то в глубине души Киев "осознаёт, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеет".

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что чем быстрее власти Незалежной оставят амбиции насчёт недолгого пребывания Крыма в составе Украины, тем лучше будет для них.

— Говорить и думать о Крыме они могут что угодно. Но где-то в глубине души, я уверена, они осознают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют. Чем быстрее у них отболят и отвалятся все амбиции насчёт недолгого и бесславного пребывания Крыма в составе Украины, тем лучше для них же — сберегут здоровье и себе, и потомкам, — приводит слова парламентария РИА "Новости".

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в 2014 году после того, как в регионе состоялся референдум. За воссоединение проголосовало более 95% жителей региона. В том же году Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине.