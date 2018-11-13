Молоко на российских прилавках массово проверили на растительный жир

Специалисты отобрали образцы твёрдого сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм и молока жирностью 3,2%.

Всего 7% молока и 8% сыра на полках магазинов содержат растительные жиры. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора при участии Национального союза производителей молока.

Было отобрано 52 образца молочной продукции: твёрдый сыр по цене до 500 рублей за килограмм и молоко жирностью 3,2%.

— В двух пробах молока из 31 и в двух пробах сыра из 21, отобранных в магазинах разной ценовой категории, выявлено наличие немолочных жиров, — указано в результате исследования.

Таким образом, количество выявленного фальсификата не превысило 8%. В Роспотребнадзоре сообщили, что торговые организации уже начали убирать фальсифицированную продукцию с полок.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину роста производства сырного продукта.