Молоко на российских прилавках массово проверили на растительный жир

Всего 7% молока и 8% сыра на полках магазинов содержат растительные жиры. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора при участии Национального союза производителей молока.
Было отобрано 52 образца молочной продукции: твёрдый сыр по цене до 500 рублей за килограмм и молоко жирностью 3,2%.
— В двух пробах молока из 31 и в двух пробах сыра из 21, отобранных в магазинах разной ценовой категории, выявлено наличие немолочных жиров, — указано в результате исследования.
Таким образом, количество выявленного фальсификата не превысило 8%. В Роспотребнадзоре сообщили, что торговые организации уже начали убирать фальсифицированную продукцию с полок.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину роста производства сырного продукта.
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