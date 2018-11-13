"Или уходите!" Ляшко потребовал от Порошенко включить на Украине отопление

Нардеп отметил, что жители страны стали "заложниками власти и грабительской политики "Нафтогаза".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от лидера Незалежной Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана включить отопление в городах страны. Обращение размещено на его странице в "Фейсбуке".

По словам Ляшко, в настоящее время миллионы граждан Украины переживают чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия тепла в своих домах. Нардеп отметил, что украинцы, которые при холодных батареях вынуждены "греться под тремя одеялами", стали "заложниками власти и грабительской политики "Нафтогаза".

— Обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, бесчестия и аморальности, — сказал Ляшко. — Дайте людям тепло или уходите!

Накануне стало известно, что жители украинского Кривого Рога взяли штурмом котельные, чтобы включить отопление.