Готовьтесь к обороне! Банки обяжут оповещать должников о коллекторах по СМС

Авторы инициативы считают, что сейчас россияне часто не подозревают о вмешательстве сборщиков долгов.

Комитет Госдумы по финансовому рынку начал работать над законопроектом, согласно которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны оповещать через СМС своих клиентов-должников о привлечении коллекторов к взысканию задолженности. Об этом газете "Известия" рассказал глава думского комитета Анатолий Аксаков.

По словам депутата, кредитные организации будут рассылать тревожные вести и с помощью электронной почты. Аксаков обратил внимание, что сейчас россияне часто не подозревают о вмешательстве коллекторов, в то время как те уже начинают свою работу — звонят их родственникам по ночам или рассказывают работодателям должника о его проблемах. Как отметил парламентарий, зачастую они прибегают к незаконным методам. Сейчас о привлечении посторонних лиц кредиторы сообщают гражданам по почте заказным письмом.

Издание сообщило, что возможное нововведение уже поддержали Сбербанк, "Почта Банк" и ВТБ, а также крупнейшие МФО "Езаем", "Монеза" и "Городская Сберкасса".