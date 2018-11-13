Эрдоган: Турция предоставила шести странам аудиозапись убийства Хашогджи

По словам турецкого лидера, содержание ролика — "настоящая трагедия" и даже саудовский офицер был шокирован.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие власти поделились аудиозаписью убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи с Саудовской Аравией, Францией, США, Канадой, ФРГ и Великобританией.

— Все, кто просил, прослушали аудиозапись убийства. Наша разведка ничего не скрывала. Помимо Саудовской Аравии эту запись прослушали США, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Содержание ленты — настоящая трагедия. Даже офицер саудовской разведки был шокирован. Как он сказал, этот парень (убийца), вероятно, использует героин: только человек на героине может сделать такое, — цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

По словам главы государства, "Турция терпеливо ждёт", когда саудовская сторона прольёт свет на страшное преступление, в то время как генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб препятствует расследованию.

Эрдоган отметил, что причастные к преступлению входят в число 18 высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, специально направленные в Стамбул в день убийства журналиста.

— Среди них, безусловно, есть преступники. Кто ещё? Отдавший приказ. Помимо исполнителей, должен быть установлен и тот, кто отдал им приказ, — уверен Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция продолжит следить за делом и задавать вопросы о местонахождении тела Хашогджи.

Напомним, живший в США обозреватель Джамаль Хашогджи исчез 2 октября, после того как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. После этого турецкая полиция заявила, что его убили. Власти Саудовской Аравии сначала объявили, что Хашогджи погиб в результате драки, но позже признали, что произошло преднамеренное убийство.

СМИ публиковали последние слова журналиста перед его гибелью.