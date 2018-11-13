Строителей Крымского моста могут перекинуть на проект порта в Тамани

СМИ узнали, что для нового масштабного проекта могут создать специальную дочернюю компанию при "Стройгазмонтаже".

Генподрядчика Крымского моста Аркадия Ротенберга и его структуры, которые заканчивают строительство масштабной конструкции через Керченский пролив, могут перекинуть на другой инфраструктурный проект. Как сообщает газета "Коммерсантъ", речь идет о сухогрузном районе морского порта в Тамани.

Речь о том, что строители Крымского моста могут заняться другим проектом, зашла на совещании с участием вице-премьера Максима Акимова, которое состоялось 1 ноября. СМИ утверждает, что к порту привлекут компанию "Стройгазмонтаж". Однако не исключается, что для участия в проекте будет создана специальная дочерняя компания при "Стройгазмонтаже", которая и будет отвечать за новый проект.

Что касается самого порта, то он заложит основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения на Таманском полуострове нового глубоководного порта.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем, необходимость в его строительстве появилась после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Автодорожная часть моста была запущена 15 мая, строительство железнодорожной части продолжается, открытие запланировано на 2019 год.