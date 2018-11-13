Жена-пенсионерка Гогена Солнцева из ревности выбила зуб своей дочери — видео

Женщина узнала, что молодой супруг, с которым она около месяца уже не живёт, стал хорошо общаться с Полиной Давыдовой.

Жена-пенсионерка Гогена Солнцева Екатерина Терешкович вместе с супругом стали героями программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. В студии она также встретилась с дочерью, Полиной Давыдовой. Как оказалось, после скандала Солнцева и Терешкович именно она поддерживала мужа матери.

— Оказалось, что он очень чувствительный и ранимый человек. В данный момент он впал в отчаяние от того, что не может разобраться в этих отношениях. И если, Илья (Гоген), тебе нужна будет помощь, то ты всегда может прийти ко мне, остаться ночевать, — заявила Давыдова.

Терешкович после этих слов впала в бешенство. Она подлетела к родственнице и принялась её избивать.

Солнцев вместе с охраной разнял женщин и увёл пострадавшую за кулисы. Как выяснилось позже, ей выбили зуб.