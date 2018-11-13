В топ-10 лучших российских Дедов Морозов вошли Кыш Бабай и Хел Мучи

Список возглавил Дед Мороз из Великого Устюга, который 18 ноября зажжёт огни на первой новогодней ёлке в стране.

Аналитики представили рейтинг самых популярных Дедов Морозов в России ко дню рождения хранителя новогодних праздников. Об этом сообщает аналитическое агентство "ТурСтат", проанализировав популярность посещений резиденций Дедов Морозов туристами.

В свой день рождения 18 ноября главный Дед Мороз России в Великом Устюге зажжёт первую новогоднюю ёлку в стране и отправится в путешествие по стране.

Вместе с великоустюгским Дедом Морозом в топ-10 вошли Кыш Бабай в Яна Кырлай (Татарстан), Паккайне в Олонце (Карелия), Саган Убген (Бурятия), Тол Бабай (Удмуртия), Юшто Кугыза (Марий Эл), Якшамо Атя (Мордовия), Хел Мучи (Чувашия), Ямал Ири (Ямало-Ненецкий АО) и Соок Ирей (Тува).