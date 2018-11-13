Во Владивостоке мужчины пытались "проехать" по мосту в костюме автобуса — видео

Во Владивостоке четверо мужчин нашли способ, как перейти закрытый для пешеходов автомобильный мост через бухту Золотой Рог: изобретатели "замаскировались" под жёлтый автобус. Видеозапись инцидента опубликовала девушка-водитель, ставшая свидетелем произошедшего.

На кадрах видно, как четыре пары ног, торчащие из-под жёлтой коробки с окнами и нарисованными колёсами, идут по проезжей части моста. Путешествие длилось недолго: его сорвал сотрудник правоохранительных органов, который развернул "автобус" и сопроводил в обратную сторону по обочине.

Чем закончилось для мужчин опасное приключение, автор видеоролика не уточняет.