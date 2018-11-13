В Хакасии экс-депутат пойдёт под суд за мошенничество с жильём для сирот

В деле фигурирует 23 квартиры, проданные заказчику по завышенной стоимости. Ущерб бюджету при этом составил 9 млн.

В Хакасии завершено расследование уголовного дела против бывшего депутата республиканского Верховного Совета, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Три года назад экс-чиновник похитил из бюджета более девяти миллионов рублей, которые предназначались на покупку жилья для детей-сирот. Впрочем, действовал он в сговоре с группой должностных лиц из районного управления имущественных отношений.

— Обвиняемые обманным путём реализовали заказчику по завышенной стоимости 23 квартиры, фактически принадлежащие одному из них, тем самым похитив бюджетные денежные средства в особо крупном размере на общую сумму свыше девяти миллионов рублей, — описывает схему аферы пресс-служба СК.

Впрочем, это не единственное преступление, которое вменяют экс-депутату. По данным следствия, ему грозит ответственность ещё и по части 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

— Установлено, что обвиняемый в доме по месту проживания и офисе хранил боеприпасы — 63 патрона для нарезного огнестрельного оружия, которые были изъяты у него в ходе проведения обысков, — информирует следствие.

Отметим, что этой осенью количество сирот в России снизилось до рекордно низкого уровня. На 1 сентября 2018 года в банке данных о детях-сиротах числится 47,8 тысячи ребят — это самый низкий уровень за всю новейшую историю России. Тем не менее проблема с обеспечением их жильём остаётся не менее острой. В Бурятии, например, всерьёз предлагалось поселить детей-сирот на чердаках многоэтажек.