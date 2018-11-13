Автодилеры предрекли повышенный спрос на машины в конце года

По некоторым массовым брендам уже заметен дефицит автомобилей, который может отразиться на цене.

Эксперты авторынка прогнозируют увеличенный спрос на автомобили в РФ к концу 2018 года. Это связано с целым рядом обстоятельств, не только с повышением в следующем году НДС с 18% до 20%. Но ажиотажа, который был 4 года назад, не будет точно. Так считает вице-президент ассоциации "Российские автодилеры" Владислав Рыдаев.

— Мы однозначно ожидаем повышенный спрос к концу года, что, в принципе, соответствует сезонным колебаниям, — сказал Рыдаев в интервью РИА "Новости".

По словам эксперта, в первом полугодии рынок показал рост, который превысил прогноз на весь 2018 год. Поэтому во второй половине года автомобилей покупали меньше. Тем не менее сейчас по некоторым массовым брендам уже наблюдается дефицит автомобилей.

Автодилеры не уверены, что ресурс для удовлетворения этого спроса будет. Также в конце года возможен рост цен, что позволит сбалансировать спрос и предложение.

— Повышение НДС напрямую увеличивает издержки производителей, что и обусловливает рост цен на автомобили, — пояснил директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников.

По словам аналитиков, ожидаемый рост спроса может быть связан не только с ростом НДС с 18% до 20% с 2019 года, но также и с закрытием в конце года бюджетов по приобретению корпоративного парка. Эксперты предполагают, что основная активность будет в первые две недели декабря, поскольку потом люди начинают готовиться к праздникам.

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