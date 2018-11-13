Саммиты и много переговоров. Путин прибыл в Сингапур с государственным визитом

У главы государства очень насыщенный график — за три дня он проведёт переговоры с лидерами нескольких государств.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сингапур с трёхдневным государственным визитом. Там он проведёт переговоры с руководством страны, примет участие в саммитах и встретится со многими мировыми лидерами.

Вместе с президентом Сингапура Владимир Путин сегодня заложит первый камень российского культурного центра с православным храмом.

В саммите Россия — АСЕАН российский лидер примет участие завтра. Затем там откроется XIII Восточноазиатский саммит. Основные мероприятия в рамках него пройдут послезавтра.

Ожидается, что президент РФ проведёт отдельные встречи с премьером Японии Синдзо Абэ, лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также главами правительств Малайзии Махатхиром Мохамадом и Таиланда Праютом Чан-Очой.