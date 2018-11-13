Жена-пенсионерка Гогена Солнцева пришла к Малахову на каблуках и в мини-юбке

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Жена-пенсионерка Гогена Солнцева пришла к Малахову на каблуках и в мини-юбке

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Фото: кадр YouTube

Ранее Екатерина Терешкович согласилась на пластическую операцию, чтобы выглядеть моложе.

Жена-пенсионерка Гогена Солнцева Екатерина Терешкович пришла на программу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым в джинсовой мини-юбке и в ботфортах на высоком каблуке. Кроме того, она надела яркую жёлтую водолазку и чёрные колготки.

<p>Фото: кадр <a href="https://www.youtube.com/user/priamoiefir" target="_blank">YouTube</a></p>

Напомним, что весной этого года Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович поженились. Как ранее сообщал Лайф, через несколько месяцев после свадьбы женщина решила лечь под нож хирурга, чтобы преобразиться. Операция, которая включала в себя круговую подтяжку лица и блефаропластику, прошла успешно.

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