Планировавших теракты в Таджикистане боевиков ИГИЛ завербовали через Интернет

За террористами вели наблюдение и задержали с поличным на квартире одного из членов группы.

Участников террористической группировки из 12, которые планировали атаки в Душанбе, завербовали через Интернет. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на первого зампредседателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мансурджона Умарова.

— Участники преступной группировки были завербованы в члены "Исламского государства" (одно из названий группировки ИГИЛ.* — Прим. ред.) через Интернет и дали онлайн клятву верности ИГ (одно из названий группировки ИГИЛ. — Прим. ред.), — сказал Умаров.

Он отметил, что за террористами вели наблюдение и задержали на прошлой неделе с поличным на квартире одного из членов группы. Там же были обнаружены взрывные устройства, начинённые подшипниками, и пульты для приведения устройств в действие.

По словам Умарова, следствие практически завершено и позже будет передано в суд.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Таджикистане предотвратили теракт против российских военных.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.