Обязательно получат срок. Орлов озвучил позицию следствия по Кокорину и Мамаеву

Комментатор отметил, что раньше спортсменов в подобных ситуациях отмазывали, но теперь такого уже ждать не стоит.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил в эфире программы ГСО Live, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые по статьям "Побои" и "Хулиганство" и находящиеся в СИЗО в Москве, получат реальные сроки.

— Сейчас говорят, что их оставляют в тюрьме до 8 декабря. Кокорин четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. Конечно, у него растренированность, мышцы не в работе, дыхание, бегать надо. С Кокориным и Мамаевым сложно. Я был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал: "Нет-нет, они обязательно получат срок". Поэтому надежд мало, — сказал Орлов.

По словам комментатора, "Зенит" должен бороться за справедливое расследование всех обстоятельств.

— Раньше футболистов в таких ситуациях отмазывали, теперь такого не будет, — резюмировал Орлов.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала. Затем они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря.