Ищите Меланью! Поклонская рассказала, кто не пустил Трампа в Крым

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Ищите Меланью! Поклонская рассказала, кто не пустил Трампа в Крым

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Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей. Фото: © Flickr/Disney | ABC Television Group

По другой гипотезе, хозяин Белого дома ещё не созрел для того, чтобы признать российский статус полуострова.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выдвинула неожиданную версию того, почему американский президент Дональд Трамп так и не посетил Крым с момента его воссоединения с Россией. По её мнению, в этом может быть замешана первая леди США Меланья.

— У американского президента по горло своих внутренних проблем, ехать в Крым — значит, признать его российским. Наверное, он к этому ещё не созрел. Или жена не пустила, — пошутила бывший прокурор республики в интервью РИА "Новости".

В начале года после введения Вашингтоном очередных санкций против Москвы Поклонская пригласила главу Белого дома в "солнечный российский Крым". Депутат отметила, что безопасность американскому президенту готов гарантировать дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, развёрнутый на полуострове.

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