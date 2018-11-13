ВОЗ напомнила об опасностях лечения антибиотиками

По мнению специалистов, ведущая причина противомикробной сопротивляемости — чрезмерное потребление таких препаратов.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена чрезмерным применением антибиотиков, ведущим к росту сопротивляемости болезнетворных бактерий. Как следует из доклада организации, в разных странах число этих лекарств, принимаемых населением, сильно варьируется — от четырёх доз в день на 1000 жителей до более чем 64 доз.

— Такое большое различие в применении антибиотиков говорит о том, что в некоторых странах, возможно, они применяются чрезмерно, тогда как в других, вероятно, отсутствует достаточный доступ к этим лекарствам, — отмечает ВОЗ.

Авторы доклада напоминают, что сопротивляемость бактерий медикаментам представляет собой "крупнейшую угрозу для здравоохранения и человеческого развития, которая затрагивает возможность лечения ряда инфекций", из-за чего борьба с "растущим числом инфекций стала гораздо менее эффективной во многих частях мира".

В докладе приводятся данные о применении антибиотиков в 65 странах. Различия заметны как между регионами, так и между государствами внутри одного региона. Так, в Бурунди на 1000 жителей в среднем приходится 4,4 дозы, а в Танзании — 27,29. В Европе в среднем показатель составляет 17,9 дозы на 1000 жителей, но есть существенные различия, например, между Грецией (33,85) и Россией (14,82). Первое место из 65 стран заняла Монголия (64,41 дозы).

— Чрезмерное употребление антибиотиков — ведущая причина противомикробной сопротивляемости. Данные этого доклада подтверждают необходимость срочных действий — например, предоставление антибиотиков по рецепту врача, чтобы уменьшить необязательное применение, — напомнила глава департамента основных лекарств ВОЗ Сюзанна Хилл.

К усилению сопротивляемости болезнетворных бактерий может вести и отсутствие у населения доступа к антибиотикам, предупредили эксперты.

— Для многих стран с низкими и средними доходами характерна высокая смертность от инфекций и низкие показатели использования антибиотиков. Сопротивляемость может проявляться, когда люди не могут позволить себе полный курс лечения или им доступны только не соответствующие стандартам и поддельные медикаменты, — указывают в ВОЗ.

Также во многих странах отсутствие доступа к качественным лекарствам побуждает население покупать их без предписания врача на чёрном рынке, не охваченном системой должного надзора. В итоге нерегулируемая торговля "способствует чрезмерному и неправильному употреблению этих лекарств".