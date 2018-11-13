Постпред России при ЕС рассказал, чем грозит размещение ракет США в Европе

Владимир Чижов также объяснил трудности, связанные с контролем над вооружениями.

Размещение нового американского вооружения на европейском континенте может привести к "драматическим событиям". Об этом предупредил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью британской газете Financial Times.

Дипломат оценил возможный следующий шаг Вашингтона после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он подчеркнул, что от расторжения соглашения в наибольшей степени проиграет именно Европа.

— Если они планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике, — подчеркнул Чижов.

Постпред РФ назвал дестабилизирующим фактором любое развёртывание ракет на европейском континенте из-за проблем в области контроля над вооружениями. Дипломат пояснил, что речь идёт о невозможности "отличить на расстоянии ракету с ядерной боеголовкой от ракеты, не несущей такого оружия".

Ранее возможный выход США из ДРСМД оценил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его мнению, данный шаг ставит под угрозу безопасность всей Европы и делает континент главной жертвой.