Серебренников явился на суд в футболке с цитатой из "Мёртвых душ"

Речь идёт о фразе "Русь, чего ты хочешь от меня?". Примечательно, что расположена она на спине и не видна судье и другим участникам процесса.

Режиссёр Кирилл Серебренников, подозреваемый в хищении бюджетных миллионов, пришёл в Мещанский суд Москвы в футболке с надписью "Русь, чего ты хочешь от меня?". Этот риторический вопрос задаёт Николай Васильевич Гоголь в лирическом отступлении в поэме "Мёртвые души".

РИА "Новости" отмечает, что на предыдущих заседаниях худрук "Гоголь-центра" появлялся в футболках с надписями "Жги", "Всё утопить" и Deus conservat omnia (с латинского — Бог хранит всё).

Как уже сообщал Лайф, в Мещанском суде слушается дело о хищении 133 миллионов рублей, по которому проходят режиссёр Кирилл Серебренников и ещё несколько человек.

Фигуранты обвиняются в хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием в составе группы в особо крупном размере с использованием служебного положения.