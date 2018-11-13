В Минобороны рассказали о состоянии "Адмирала Кузнецова" после ЧП с краном

После того как судно доставили на ремонтный завод, специальная комиссия оценила ущерб.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил серьёзных повреждений во время ЧП с краном в Мурманске. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на селекторном совещании.

— Необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту, — сказал Криворучко.

Он отметил, что после того, как крейсер доставили на ремонтный завод, спецкомиссия оценила нанесённый ущерб.

Напомним, в Мурманске 29 октября затонул плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сообщалось, что упавший с плавдока кран повредил палубу крейсера. Ранее были опубликованы фотографии крейсера после ЧП.