Ростуризм предупредил россиян об опасности разрушительных пожаров в Калифорнии

В ведомстве дали ряд рекомендаций для туристов, которые путешествуют по Соединённым Штатам.

Ростуризм выпустил предупреждение для россиян, которые самостоятельно путешествуют по США, об опасности бушующих лесных пожаров в Калифорнии. В ведомстве рекомендуют туристам избегать зоны, где горит лес, и внимательно следить за сообщениями местных властей.

L'État de #Californie est ravagé par les #incendies qui ont déjà fait 44 morts, 80.000 hectares ont été réduits en cendre et près de 7000 bâtiments / With 44 confirmed dead, Camp Fire is deadliest in California history.#CampFire #California #CaliforniaWildFires #StormHour pic.twitter.com/gRFtX6XP07 — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 13 ноября 2018 г.

— Рекомендуем российским туристам, совершающим самостоятельные поездки по территории США, учитывать вышеизложенную информацию при планировании маршрутов, следить за сообщениями местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров, — говорится в сообщении Ростуризма.

Пожар Camp, который бушует на севере штата, называют самым смертоносным в истории США. Жертвами ЧП стали свыше 40 человек. Президент Штатов Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе и объявил режим крупного стихийного бедствия.