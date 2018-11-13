Ростуризм предупредил россиян об опасности разрушительных пожаров в Калифорнии

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Ростуризм предупредил россиян об опасности разрушительных пожаров в Калифорнии

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В ведомстве дали ряд рекомендаций для туристов, которые путешествуют по Соединённым Штатам.

Ростуризм выпустил предупреждение для россиян, которые самостоятельно путешествуют по США, об опасности бушующих лесных пожаров в Калифорнии. В ведомстве рекомендуют туристам избегать зоны, где горит лес, и внимательно следить за сообщениями местных властей.

— Рекомендуем российским туристам, совершающим самостоятельные поездки по территории США, учитывать вышеизложенную информацию при планировании маршрутов, следить за сообщениями местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров, — говорится в сообщении Ростуризма.

Пожар Camp, который бушует на севере штата, называют самым смертоносным в истории США. Жертвами ЧП стали свыше 40 человек. Президент Штатов Дональд Трамп заявил о катастрофическом ущербе и объявил режим крупного стихийного бедствия.

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