Три человека погибли и двое пострадали в тройном ДТП в Краснодарском крае

По предварительной информации, "газель" выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ.

Три человека погибли и ещё двое пострадали в крупном ДТП в Каневском районе Краснодарского края.

Авария произошла сегодня утром, 13 ноября, между станицами Каневская и Привольная. Как стало известно Лайфу, предварительно, "газель" выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ.

Трое погибли, двое пострадали. Один из пострадавших сейчас на операционном столе.

На месте происшествия СК и полиция проводят следственные мероприятия.

Стоит отметить, что сегодня в Краснодарском крае выпал первый снег, в результате чего движение серьёзно осложнилось, а на некоторых дорогах стали образовываться серьёзные пробки.