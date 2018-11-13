Поклонская рассказала, какие качества должны быть у женщины в современном мире

Вместе с тем она признала, что в карьерном росте часто приходится забывать, что ты женщина.

Женщина в современном мире должна сохранить в себе такие качества, как внутренняя и внешняя красота, нежность, терпение и достоинство, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Об этом сообщает РИА "Новости".

Также Поклонская отметила: женщине важно не забывать, что она представительница прекрасной половины человечества, а для этого рядом должен быть тот самый мужчина, который делает её счастливой.

— В карьерном же росте иногда приходится забывать, что ты женщина, и перейти эту тонкую грань достаточно легко и просто, — добавила депутат.

Ещё она отметила, что мужчинам-конкурентам не помешает помнить об этом и проявлять благородство по отношению к женщинам.

Напомним, в начале августа парламентарий вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Пара тайно расписалась в Крыму.