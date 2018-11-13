В Воронеже охранники выволокли пенсионера из больницы и бросили на земле — видео

По одной версии, у неугодного пациента не оказалось полиса, а по другой — он курил в холле.

Охранники одной из больниц Воронежа, видимо, закалённые увиденными страданиями и кровью, ведут жёсткий отбор пациентов. На днях они просто выволокли из медучреждения пенсионера и бросили на земле. Видеозапись произошедшего опубликовал паблик "Типичный Воронеж".

По словам автора ролика, инцидент произошёл в клинической горбольнице скорой помощи № 1 на проспекте Патриотов, 23. Он утверждает, что охранники БСМП таким образом "выписали" пожилого пациента из больницы из-за отсутствия полиса. При этом местные СМИ назвали причиной произошедшего нарушения порядка в больнице — пенсионер курил в холле.

На кадрах видно, как двое мужчин в форме охранников волочат по асфальту мужчину. Когда сотрудники больницы дотащили пациента до газона, они бросили его на земле и ушли. При этом пенсионер даже не пытался сопротивляться, а после ухода охранников не вставал. О его дальнейшей судьбе не сообщается.