Это точно XXI век? Под Одессой задержали семью, державшую в рабстве 94 человека

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Это точно XXI век? Под Одессой задержали семью, державшую в рабстве 94 человека

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Вербовщики искали на вокзале людей в трудных жизненных обстоятельствах и с неопределённым местом жительства.

Правоохранители на Украине задержали 13 участников преступной группировки, удерживавшей в рабстве 94 человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

<p>Скриншот: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARB668NNfTj1o8HH8FEUAERhnAv3NnLDX7Tx5d5XeRQX-R11xOIIokZpboEY3tmHoaJenoOxHO2OEoEd&hc_ref=ARR7XnW8z7eLc8WhVnJWtPNOOEjSVBFxk0kPIH9SFlrE3T8Hq-utr23pJJkWovIAfiw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVIoTICnCU9MSXETZc51CTW1qVtMvoDJB5KTgtjNSKntlzaq5MM2g8-6rGpKwjARavj6zg2VsQCjN0fMhTqfmcMcz2qVNFRlaz_-EZ333Mh4LpBiHBWu9rqPE678794N18ZLMdVQFK4zafZ6EkpyVw-_2YKhEs09rAkyVK7YFqjpKBpgklkiM01TPRCXqL2sjp6C6Qav9WyUaU_bFXeaiTemgc-T4oo7hu1ko7Mq2zG9lbprA14A33D7_DRSzfG-NAAAPwrJKIEz0ZDdNVbamrbwcD9iKWDs8AJaMbFOnS9y7QWibq9bg8b-gJyNaTGfSrkvGGDAeVERcGCaRenCORqQ" target="_blank"><ins>Прокуратура міста Києва</ins></a></p>

<p>Скриншот: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARB668NNfTj1o8HH8FEUAERhnAv3NnLDX7Tx5d5XeRQX-R11xOIIokZpboEY3tmHoaJenoOxHO2OEoEd&hc_ref=ARR7XnW8z7eLc8WhVnJWtPNOOEjSVBFxk0kPIH9SFlrE3T8Hq-utr23pJJkWovIAfiw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVIoTICnCU9MSXETZc51CTW1qVtMvoDJB5KTgtjNSKntlzaq5MM2g8-6rGpKwjARavj6zg2VsQCjN0fMhTqfmcMcz2qVNFRlaz_-EZ333Mh4LpBiHBWu9rqPE678794N18ZLMdVQFK4zafZ6EkpyVw-_2YKhEs09rAkyVK7YFqjpKBpgklkiM01TPRCXqL2sjp6C6Qav9WyUaU_bFXeaiTemgc-T4oo7hu1ko7Mq2zG9lbprA14A33D7_DRSzfG-NAAAPwrJKIEz0ZDdNVbamrbwcD9iKWDs8AJaMbFOnS9y7QWibq9bg8b-gJyNaTGfSrkvGGDAeVERcGCaRenCORqQ" target="_blank"><ins>Прокуратура міста Києва</ins></a></p>

— Прокуратурой города Киева совместно со столичным Управлением по борьбе с торговлей людьми задержаны 13 членов преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжёлых работах, — говорится в сообщении пресс-службы в "Фейсбуке".

По данным ведомства, вербовщики искали на вокзале людей, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах и с неопределённым местом жительства. Заказчиками была семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины — хозяева сельхозпредприятия, находящегося в Одесской области.

<p>Скриншот: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARB668NNfTj1o8HH8FEUAERhnAv3NnLDX7Tx5d5XeRQX-R11xOIIokZpboEY3tmHoaJenoOxHO2OEoEd&hc_ref=ARR7XnW8z7eLc8WhVnJWtPNOOEjSVBFxk0kPIH9SFlrE3T8Hq-utr23pJJkWovIAfiw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVIoTICnCU9MSXETZc51CTW1qVtMvoDJB5KTgtjNSKntlzaq5MM2g8-6rGpKwjARavj6zg2VsQCjN0fMhTqfmcMcz2qVNFRlaz_-EZ333Mh4LpBiHBWu9rqPE678794N18ZLMdVQFK4zafZ6EkpyVw-_2YKhEs09rAkyVK7YFqjpKBpgklkiM01TPRCXqL2sjp6C6Qav9WyUaU_bFXeaiTemgc-T4oo7hu1ko7Mq2zG9lbprA14A33D7_DRSzfG-NAAAPwrJKIEz0ZDdNVbamrbwcD9iKWDs8AJaMbFOnS9y7QWibq9bg8b-gJyNaTGfSrkvGGDAeVERcGCaRenCORqQ" target="_blank"><ins>Прокуратура міста Києва</ins></a></p>

<p>Скриншот: ©Facebook/<a href="https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARB668NNfTj1o8HH8FEUAERhnAv3NnLDX7Tx5d5XeRQX-R11xOIIokZpboEY3tmHoaJenoOxHO2OEoEd&hc_ref=ARR7XnW8z7eLc8WhVnJWtPNOOEjSVBFxk0kPIH9SFlrE3T8Hq-utr23pJJkWovIAfiw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCVIoTICnCU9MSXETZc51CTW1qVtMvoDJB5KTgtjNSKntlzaq5MM2g8-6rGpKwjARavj6zg2VsQCjN0fMhTqfmcMcz2qVNFRlaz_-EZ333Mh4LpBiHBWu9rqPE678794N18ZLMdVQFK4zafZ6EkpyVw-_2YKhEs09rAkyVK7YFqjpKBpgklkiM01TPRCXqL2sjp6C6Qav9WyUaU_bFXeaiTemgc-T4oo7hu1ko7Mq2zG9lbprA14A33D7_DRSzfG-NAAAPwrJKIEz0ZDdNVbamrbwcD9iKWDs8AJaMbFOnS9y7QWibq9bg8b-gJyNaTGfSrkvGGDAeVERcGCaRenCORqQ" target="_blank"><ins>Прокуратура міста Києва</ins></a></p>

Подозреваемые перевозили людей в Одесскую область, отбирали документы и телефоны. Также к потерпевшим применялись физическое и психологическое насилие. Сейчас 94 человека, которые были в рабстве, уже освобождены.

Всем 13 подозреваемым была избрана мера пресечения.

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