Это точно XXI век? Под Одессой задержали семью, державшую в рабстве 94 человека

Вербовщики искали на вокзале людей в трудных жизненных обстоятельствах и с неопределённым местом жительства.

Правоохранители на Украине задержали 13 участников преступной группировки, удерживавшей в рабстве 94 человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

— Прокуратурой города Киева совместно со столичным Управлением по борьбе с торговлей людьми задержаны 13 членов преступной группы, которые удерживали в неволе 94 человека, заставляя их бесплатно работать на тяжёлых работах, — говорится в сообщении пресс-службы в "Фейсбуке".

По данным ведомства, вербовщики искали на вокзале людей, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах и с неопределённым местом жительства. Заказчиками была семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины — хозяева сельхозпредприятия, находящегося в Одесской области.

Подозреваемые перевозили людей в Одесскую область, отбирали документы и телефоны. Также к потерпевшим применялись физическое и психологическое насилие. Сейчас 94 человека, которые были в рабстве, уже освобождены.

Всем 13 подозреваемым была избрана мера пресечения.