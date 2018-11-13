Городская администрация Симферополя ушла в отставку в полном составе. Об этом журналистам сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.
— Сегодня нам необходимо оперативно сформировать новый состав администрации Симферополя. Заявление об увольнении написали все заместители, — заявил Агеев.
Бывшего вице-спикера крымского парламента Наталью Маленко планируют назначить первым заместителем. На неё же намерены временно возложить полномочия главы администрации до проведения конкурса. Агеев отмечает, что Симферополь не должен остаться без руководства.
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