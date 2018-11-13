Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2018 года

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита с 0,5% до 2,1% ВВП.
— Законопроект не меняет заложенную на этот год бюджетную политику и подготовлен с учётом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменений прогнозных социально-экономических показателей, — рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов, представляя документ.
По словам Силуанова, на исполнение бюджета повлияли изменения на нефтегазовом рынке, а также санкционное давление на РФ, что привело к корректировке ожидаемого темпа роста ВВП.
Второе чтение запланировано на 20 ноября.
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